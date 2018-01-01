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Андраде – Каутондоква: боксеры взвесились перед боем

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Деметриус Андраде и Уолтер Каутондоква оспорят вакантный чемпионский пояс по версии WBO в среднем весе.
Уолтер Каутондоква и Деметриус Андраде
Уолтер Каутондоква и Деметриус Андраде
Boxingscene.com

Американец Деметриус Андраде и набиец Уолтер Каутондоква встретятся в бою за вакантный титул WBO в среднем весе, который остался после Билли Джо Сондерса.

Накануне поединка боксеры провели традиционную церемонию взвешивания, где Андраде оказался тяжелее своего оппонента. Весы с американцем показали 72,5 кг. Вес Каутондоква – 71,9 кг

Бой Андраде – Каутондоква состоится в ночь с субботы на воскресенье в Бостоне, США.

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Теги: бокс, Деметриус Андраде, Уолтер Каутондоква Айзексон
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