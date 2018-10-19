Деревянченко завершил подготовку к бою с Джейкобсом

Сергей Деревянченко закончил спарринги перед чемпионским боем.

Украинский средневес Сергей Деревянченко завершил подготовку к чемпионскому поединку за пояс IBF против Даниэля Джейкобса.

Украинец провел последние спарринги в Бруклине и заявил, что готов к встрече с американцем:

Добавим, что одним из спарринг-партнеров Деревянченко был другой украинец – Евгений Хитров.

Бой Деревянченко – Джейкобс состоится 27 ноября в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.