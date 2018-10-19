Деревянченко завершил подготовку к бою с Джейкобсом
Сергей Деревянченко закончил спарринги перед чемпионским боем.
Украинский средневес Сергей Деревянченко завершил подготовку к чемпионскому поединку за пояс IBF против Даниэля Джейкобса.
Украинец провел последние спарринги в Бруклине и заявил, что готов к встрече с американцем:
Добавим, что одним из спарринг-партнеров Деревянченко был другой украинец – Евгений Хитров.
Бой Деревянченко – Джейкобс состоится 27 ноября в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.
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