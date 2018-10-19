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Деревянченко завершил подготовку к бою с Джейкобсом

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Сергей Деревянченко закончил спарринги перед чемпионским боем.
Деревянченко завершил подготовку к бою с Джейкобсом

Украинский средневес Сергей Деревянченко завершил подготовку к чемпионскому поединку за пояс IBF против Даниэля Джейкобса.

Украинец провел последние спарринги в Бруклине и заявил, что готов к встрече с американцем:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good sparring,I’m ready.....#sergiyderevyanchenko #derevyanchenkoteam

Публикация от Sergiy Derevyanchenko (@sergiy.derevyanchenko)

Добавим, что одним из спарринг-партнеров Деревянченко был другой украинец – Евгений Хитров.

Бой Деревянченко – Джейкобс состоится 27 ноября в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden.

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Теги: Сергей Деревянченко, бокс, Дэниел Джейкобc
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