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Хирн будет организовывать бои в Европе

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Эдди Хирн объявил о новых направлениях в своей работе.
Хирн будет организовывать бои в Европе

Вероятно, самый влиятельный сейчас промоутер в мире бокса британец Эдди Хирн объявил, что скоро расширит свою деятельность двумя новыми европейским странами.

Это связано с развитием онлайн-платформы DAZN в Европе. DAZN уже доступен в Германии и Италии, где платформа покупает права на важные спортивные трансляции.

Хирн отвечает за проект бокса в DAZN, поэтому в Германии и Италии он начал сотрудничество с местными промоутерами - семьями Зауэрланд и Черчичи – и организует восемь боксерских мероприятий в год.

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Теги: Эдди Хирн, бокс
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