Хирн будет организовывать бои в Европе

Эдди Хирн объявил о новых направлениях в своей работе.

Вероятно, самый влиятельный сейчас промоутер в мире бокса британец Эдди Хирн объявил, что скоро расширит свою деятельность двумя новыми европейским странами.

Это связано с развитием онлайн-платформы DAZN в Европе. DAZN уже доступен в Германии и Италии, где платформа покупает права на важные спортивные трансляции.

Хирн отвечает за проект бокса в DAZN, поэтому в Германии и Италии он начал сотрудничество с местными промоутерами - семьями Зауэрланд и Черчичи – и организует восемь боксерских мероприятий в год.