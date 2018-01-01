Хирн будет организовывать бои в Европе
Эдди Хирн объявил о новых направлениях в своей работе.
Вероятно, самый влиятельный сейчас промоутер в мире бокса британец Эдди Хирн объявил, что скоро расширит свою деятельность двумя новыми европейским странами.
Это связано с развитием онлайн-платформы DAZN в Европе. DAZN уже доступен в Германии и Италии, где платформа покупает права на важные спортивные трансляции.
Хирн отвечает за проект бокса в DAZN, поэтому в Германии и Италии он начал сотрудничество с местными промоутерами - семьями Зауэрланд и Черчичи – и организует восемь боксерских мероприятий в год.
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