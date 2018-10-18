Джеймс Али Башир: Усик - уникальный боксер
Бывший тренер чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал, что думает о предстоящем бое украинца с британцем Тони Беллью.
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“У Беллью большой опыт, он сильный боец с сильным духом и желанием. Но когда придет время Усика, я на его стороне", - цитрует Али Башира издание Сегодня.
“Усик - креативный и очень знающий боксер. Мне тяжело сейчас выделить кого-то подобного в боксе. У кого-то хороший удар, у кого-то - кругозор или выносливость. Но редко можно втретить боксера, у кого есть все это. Александр - уникальный боксер“, сказал специалист.
“Как бы я не любил Джошуа, но даже он не смог бы победить Александра Усика. И Беллью хороший боксер, но и он не сможет победить Александра“, - заявил Али Башир.
Ранее, Усик заявил, что ему нравится то, что Беллью в своих разговорах обещает побить его.
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