Переключиться на мобильную версию

Брауна в третий раз за год арестовали за домашнее насилие

Комментариев: 0
Американский боксер тренируется на своей девушке.
Маркус Браун
Маркус Браун
Getty Images

Американский боксер в полутяжелом весе Маркус Браун (21-0, 16 КО) был арестован за домашнее насилие.

Читай также: Форвард Наполи подвергся вооруженному ограблению после матча с Ливерпулем

Как сообщает Daily News, спортсмена задержала полиция Нью-Йорка из-за ссоры с девушкой, от которой у него есть дочь. Отмечается, что этот арест 27-летнего боксера уже третий за год. До этого его дважды задерживали по обвинению в насилии, однако в итоге его действия были переквалифицированы в хулиганство. 

Браун признал свою вину и ему предписано пройти курсы психологической помощи.

Отметим, что из-за проблем с законом сорвались переговоры Брауна с российским боксером Сергеем Ковалевым, который хотел защитить титул в бою с американцем.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: бокс, Маркус Браун, арест, домашнее насилие, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь