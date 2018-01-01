Брауна в третий раз за год арестовали за домашнее насилие

Американский боксер тренируется на своей девушке.

Американский боксер в полутяжелом весе Маркус Браун (21-0, 16 КО) был арестован за домашнее насилие.

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Как сообщает Daily News, спортсмена задержала полиция Нью-Йорка из-за ссоры с девушкой, от которой у него есть дочь. Отмечается, что этот арест 27-летнего боксера уже третий за год. До этого его дважды задерживали по обвинению в насилии, однако в итоге его действия были переквалифицированы в хулиганство.

Браун признал свою вину и ему предписано пройти курсы психологической помощи.

Отметим, что из-за проблем с законом сорвались переговоры Брауна с российским боксером Сергеем Ковалевым, который хотел защитить титул в бою с американцем.

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