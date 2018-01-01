Мейвезер: Хабиб меня вызвал, значит он должен прийти в мой мир

Флойд Мейвезер согласен драться с Хабибом Нурмагомедовым в боксерском ринге.

Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер прокомментировал возможность боя с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако отметил, что согласен выйти на ринг только по правилам бокса.

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“Мы подеремся, я сам себе босс. Я не знаю, как этот бой видит Хабиб, но мы поступим вот так. Он написал, что не хочет драться в Лас-Вегасе, но все знают, что этот город - столица боев. Просто здесь нужно вести как настоящий профессионал - не только во время поединка, но и после него.

Нурмагомедов же после победы над Макгрегором повел себя непрофессионально. Я не смотрел видео, но мне рассказали, что Хабиб творил какое-то безумие после боя.

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Бокс или ММА? А кто хочет этот бой? Хабиб меня вызвал, значит он должен прийти в мой мир. Только бокс – игра по моим правилам. Он сказал, что он уложил Макгрегора, а я нет. Тогда приходи в бокс – и я уложу тебя спать.

За бой с Хабибом я заработаю больше, чем с Конором. Думаю, около 200 миллионов долларов“, – приводит слова Мейвезера TMZ.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов бросил вызов Флойду Мейвезеру, но отметил, что не хочет драться в Лас-Вегасе.

Отмечалось, что Мейвезер в ответ на слова Хабиба предложил готовить деньги.

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