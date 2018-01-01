Переключиться на мобильную версию

Альварес подписал рекордный контракт

Комментариев: 0
Мексиканский боксер за 5 лет получит 365 млн. долларов.
Сауль "Канело" Альварес
Сауль "Канело" Альварес
sportingnews.com

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль “Канело“ Альварес подписал рекордный контракт в истории спорта.

За сотрудничество с американской стриминговой компанией DANZ он заработает 354 млн. долларов за 5 лет. За это время он обязан провести 11 поединков.

Предыдущее достижение принадлежало бейсболисту Джанкарло Стэнтону, который подписал контракт с Майами на 13 лет на 325 млн. долларов. 

Напомним, ранее Сауль Альварес объявил имя первого соперника после победы над Головкиным

Поделись:
Теги: бокс, Сауль Альварес, WBA, WBC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ESPN

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь