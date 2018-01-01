Мексиканский боксер за 5 лет получит 365 млн. долларов.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль “Канело“ Альварес подписал рекордный контракт в истории спорта.

За сотрудничество с американской стриминговой компанией DANZ он заработает 354 млн. долларов за 5 лет. За это время он обязан провести 11 поединков.

Предыдущее достижение принадлежало бейсболисту Джанкарло Стэнтону, который подписал контракт с Майами на 13 лет на 325 млн. долларов.

Напомним, ранее Сауль Альварес объявил имя первого соперника после победы над Головкиным.