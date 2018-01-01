Поветкин собирается продолжать карьеру

Россиянин может провести следующий бой в Англии.

Супертяжеловес Александр Поветкин сообщил, что с большой вероятностью проведет свой следующий поединок в апреле:

“Есть желание - буду боксировать дальше. Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле, в Англии, с кем еще не знаю. Трудно сказать, сколько еще будет боев. Все будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Думаю, будет не один бой и не два“, - написал Поветкин на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Поветкин может подписать контракт с Хирном.