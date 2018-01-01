Переключиться на мобильную версию

Поветкин собирается продолжать карьеру

Комментариев: 0
Россиянин может провести следующий бой в Англии.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
eurosport.ru

Супертяжеловес Александр Поветкин сообщил, что с большой вероятностью проведет свой следующий поединок в апреле:

“Есть желание - буду боксировать дальше. Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле, в Англии, с кем еще не знаю. Трудно сказать, сколько еще будет боев. Все будет зависеть от моего настроения. Пока что оно есть. Думаю, будет не один бой и не два“, - написал Поветкин на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Поветкин может подписать контракт с Хирном.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Поветкин, супертяжеловес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: https:

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь