Кличко и Ломаченко - лучшие боксеры своих дивизионов в XXI веке
Украинские боксеры Владимир Кличко и Василий Ломанченко вошли в список лучших профиссиональных боксеров всех дивизионов, начиная с 2000 года по версии издания Max Boxing.
Полный список лучших боксеров XXI века:
Супертяжелый вес - Владимир Кличко;
Полутяжелый вес - Рой Джонс-младший;
Суперсредний вес - Андре Уорд;
Средний вес - Бернард Хопкинс;
Первый средний вес - Рональд Райт;
Полусредний вес - Флойд Мэйвезер-младший;
Первый полусреднй вес - Теренс Кроуфорд;
Легкий вес - Хаун Мануэль Маркес;
Полулегкий вес - Василий Ломанченко;
Первый полулегкий вес - Крис Джон;
Легчайший вес - Мэнни Пакьяао;
Первый легчайший вес - Шинсуке Яманака;
Второй наилегчайший вес - Ноайя Инуэ;
Наилегчайший вес - Роман Гонсалес;
Первый наилегчайший вес - Донни Ньетес;
Минимальный вес - Ванхенг Менайотин.
Напомним, Кличко стал почетным чемпионом WBC.
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