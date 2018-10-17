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Кличко и Ломаченко - лучшие боксеры своих дивизионов в XXI веке

Комментариев: 1
Max Boxing определил лучших боксеров во всех весовых категориях.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
boxingnewsonline.net

Украинские боксеры Владимир Кличко и Василий Ломанченко вошли в список лучших профиссиональных боксеров всех дивизионов, начиная с 2000 года по версии издания Max Boxing.

Полный список лучших боксеров XXI века:

Супертяжелый вес - Владимир Кличко;

Полутяжелый вес - Рой Джонс-младший;

Суперсредний вес - Андре Уорд;

Средний вес - Бернард Хопкинс;

Первый средний вес - Рональд Райт;

Полусредний вес - Флойд Мэйвезер-младший;

Первый полусреднй вес - Теренс Кроуфорд;

Легкий вес - Хаун Мануэль Маркес;

Полулегкий вес - Василий Ломанченко;

Первый полулегкий вес - Крис Джон;

Легчайший вес - Мэнни Пакьяао;

Первый легчайший вес - Шинсуке Яманака;

Второй наилегчайший вес - Ноайя Инуэ;

Наилегчайший вес - Роман Гонсалес;

Первый наилегчайший вес - Донни Ньетес;

Минимальный вес - Ванхенг Менайотин. 

Напомним, Кличко стал почетным чемпионом WBC.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Василий Ломаченко
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Источник: www.maxboxing.com

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.10.2018, 19:01
Оценка:  0
гость
Кличко скорее всего стал первым осьминогом в боксе..а боксеришко та с него никакой...
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