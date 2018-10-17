Кличко и Ломаченко - лучшие боксеры своих дивизионов в XXI веке

Max Boxing определил лучших боксеров во всех весовых категориях.

Украинские боксеры Владимир Кличко и Василий Ломанченко вошли в список лучших профиссиональных боксеров всех дивизионов, начиная с 2000 года по версии издания Max Boxing.

Полный список лучших боксеров XXI века:

Супертяжелый вес - Владимир Кличко;

Полутяжелый вес - Рой Джонс-младший;

Суперсредний вес - Андре Уорд;

Средний вес - Бернард Хопкинс;

Первый средний вес - Рональд Райт;

Полусредний вес - Флойд Мэйвезер-младший;

Первый полусреднй вес - Теренс Кроуфорд;

Легкий вес - Хаун Мануэль Маркес;

Полулегкий вес - Василий Ломанченко;

Первый полулегкий вес - Крис Джон;

Легчайший вес - Мэнни Пакьяао;

Первый легчайший вес - Шинсуке Яманака;

Второй наилегчайший вес - Ноайя Инуэ;

Наилегчайший вес - Роман Гонсалес;

Первый наилегчайший вес - Донни Ньетес;

Минимальный вес - Ванхенг Менайотин.

Напомним, Кличко стал почетным чемпионом WBC.