Гвоздик: Статус андердога в бою со Стивенсоном дает мне преимущество

Боксер Александр Гвоздик поделился своим мнением о поединке за чемпионский титул.

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал свою подготовку к бою c Адонисом Стивенсоном: “Все идет по плану. Готовлюсь одержать победу. Сейчас я работаю с новым тренером - Тедди Атласом, а у него свой подход к тренировкам. Пока нам хорошо работается вместе“, - цитирует боксера TimE Boxing Ua.

“Переживаю ли я по поводу того, что бой состоится на его територии? Нет, потому что мне не важно, где боксировать. То, что я андердог, даже дает мне преимущество.“

“Победа в этом поединке значит для меня абсолютно все. Я хочу быть реальным, настоящим чемпионом мира. И победа над Стивенсоном мне это даст.“

Напомним, Александр Гвоздик встретится с Адонисом Стивенсоном 1 декабря в Квебеке.

Ранее, тренер Стивенсона общал отправить Гвоздика в нокаут.