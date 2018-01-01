Переключиться на мобильную версию

Гвоздик: Статус андердога в бою со Стивенсоном дает мне преимущество

Комментариев: 0
Боксер Александр Гвоздик поделился своим мнением о поединке за чемпионский титул.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
BoxingScene.com

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал свою подготовку к бою c Адонисом Стивенсоном: “Все идет по плану. Готовлюсь одержать победу. Сейчас я работаю с новым тренером - Тедди Атласом, а у него свой подход к тренировкам. Пока нам хорошо работается вместе“, - цитирует боксера TimE Boxing Ua.

“Переживаю ли я по поводу того, что бой состоится на его територии? Нет, потому что мне не важно, где боксировать. То, что я андердог, даже дает мне преимущество.“

“Победа в этом поединке значит для меня абсолютно все. Я хочу быть реальным, настоящим чемпионом мира. И победа над Стивенсоном мне это даст.“

Напомним, Александр Гвоздик встретится с Адонисом Стивенсоном 1 декабря в Квебеке.

Ранее, тренер Стивенсона общал отправить Гвоздика в нокаут.

Поделись:
Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: TimE boxing Ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь