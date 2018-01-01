Климас: Ломаченко делает шоу, а Усик непредсказуемый

Эгис Климас рассказал о сотрудничестве с украинскими боксерами.

Эгис Климас, менеджер украинских чемпионов мира Александра Усика и Василия Ломаченко, рассказал о работе с нашими боксерами.

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"Во-первых, ребята знают, чего они хотят. Во-вторых, сильно развита дисциплина. И боксеры хорошие. Думаю, что-то в них есть... Может, это от сала (смеется).

Организовывать бои им нелегко. С ними никто не хочет боксировать. Приходится сильно работать.

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Ребята скромные. Но Вася делает шоу: тореадора играет, зовет соперника – иди сюда. Саша непредсказуемый. Вроде бы ничего не планируется, но в последнюю секунду он может придумать такое, что публика просто ахнет", – приводит слова Климаса segodnya.ua.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик провел тренировку под водой.

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