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Головкин определился со следующим соперником

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Геннадий Головкин готов провести следующий поединок в Токио.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, потерпевший в этом году первое поражение в карьере, уже в следующем бою может вернуть себе чемпионский титул. Об этом LA Times рассказал промоутер казахстанского боксера Том Леффлер.

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По словам Леффлера, судьба следующего боя Головкина, а вместе с ним и соперника, может определиться уже на этой неделе в поединке 20 октября в Лас-Вегасе между обладателем титула WBA Regular в среднем весе Риотой Муратой и американцем Робом Брантом.

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В случае победы японского боксера, как сказал промоутер, бой Головкин - Мурата “определенно будет интересным вариантом“. Этот поединок пройдет в Токио. Также Леффлер отметил, что бой, вероятнее всего, будет транслировать телеканал ESPN.

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“Тут даже дело не столько в поясах для Геннадия, сколько просто в самом поединке. Многие СМИ и фанаты считают, что Геннадий должен был сохранить свои пояса, но сейчас он больше, чем все эти титулы. Поддержка, которую мы получили, заключается в том, что он все равно должен быть чемпионом“, - сказал Леффлер.

Ранее Сауль Альварес объявил первого соперника после боя с Головкиным.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Том Леффлер
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