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Альварес вернется в средний вес?

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Боксер не знает, в какой весовой категории продолжит выступления.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
mirror.co.uk

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Сауль Альварес 15 декабря проведет поединок с чемпионом мира по версии WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдингом. Мексиканский боксер заявил, что еще не принял решение по поводу возвращения в средний вес.

“На данный момент я с нетерпением жду возможности завоевать титул во втором среднем весе. Я еще не решил, в какой именно весовой категории я продолжу выступать. Главная задача для меня - победить в бою. Не исключаю, что потом, возможно, и вернусь в средний вес, где мне комфортнее всего“, - цитирует Альвареса Boxingnews24.

Напомним, 15 декабря мексиканец победил Геннадия Головкина.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд провел успешную защиту титула

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Теги: бокс, Сауль Альварес, WBA, IBO
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Источник: Boxingnews24

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