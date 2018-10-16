Альварес вернется в средний вес?

Боксер не знает, в какой весовой категории продолжит выступления.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Сауль Альварес 15 декабря проведет поединок с чемпионом мира по версии WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдингом. Мексиканский боксер заявил, что еще не принял решение по поводу возвращения в средний вес.

“На данный момент я с нетерпением жду возможности завоевать титул во втором среднем весе. Я еще не решил, в какой именно весовой категории я продолжу выступать. Главная задача для меня - победить в бою. Не исключаю, что потом, возможно, и вернусь в средний вес, где мне комфортнее всего“, - цитирует Альвареса Boxingnews24.

Напомним, 15 декабря мексиканец победил Геннадия Головкина.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд провел успешную защиту титула.