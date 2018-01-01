Официально: Бетербиев проведет защиту титула в декабре

Чемпион IBF узнал имя своего следующего соперника.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF россиянин Артур Бетербиев проведет следующий поединок через три месяца. Соперником российского боксера станет 29-летний американец Джо Смит-младший.

Время и место проведения поединка будет известно позже.

Напомним, что 7 октября Бетербиев защитил свой титул в бою против британца Каллума Джонсона.

Ранее, были анонсированы дата и соперник для следующего боя Лебедева.