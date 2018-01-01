Переключиться на мобильную версию

Официально: Бетербиев проведет защиту титула в декабре

Комментариев: 0
Чемпион IBF узнал имя своего следующего соперника.
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
eurosport.ru

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF россиянин Артур Бетербиев проведет следующий поединок через три месяца. Соперником российского боксера станет 29-летний американец Джо Смит-младший. 

Время и место проведения поединка будет известно позже.

Напомним, что 7 октября Бетербиев защитил свой титул в бою против британца Каллума Джонсона. 

Ранее, были анонсированы дата и соперник для следующего боя Лебедева.

 

Поделись:
Теги: бокс, Артур Бетербиев, Джо Смит-младший, IBF
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: xsport.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь