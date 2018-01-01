Официально: Бетербиев проведет защиту титула в декабре
Чемпион IBF узнал имя своего следующего соперника.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBF россиянин Артур Бетербиев проведет следующий поединок через три месяца. Соперником российского боксера станет 29-летний американец Джо Смит-младший.
Время и место проведения поединка будет известно позже.
Напомним, что 7 октября Бетербиев защитил свой титул в бою против британца Каллума Джонсона.
Ранее, были анонсированы дата и соперник для следующего боя Лебедева.
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