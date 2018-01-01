Переключиться на мобильную версию

Уорд: Усик хорош, но не такой значимый для меня соперник

Комментариев: 0
Андре Уорд прокомментировал свое возможное возвращение на ринг.
Андре Уорд
Андре Уорд
Boxingscene.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд сообщил, что не гонится за деньгами.

“Люди постоянно говорят о моем возвращении. Конечно, я думаю об этом. Я занимаюсь боксом уже 23 года и мое желание не исчезло. Ты не можешь перестать жить боксом, поэтому многие возвращаются.“

“Бой с победителем боя Усик-Белью? Усик - крутой, но для возвращения мне нужно что-то особенное“, - цитирует боксера портал FightHype.

Ранее, Александр Усик провел необычную тренировку под водой.

 

 

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Андре Уорд, Тони Белью
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь