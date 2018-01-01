Уорд: Усик хорош, но не такой значимый для меня соперник

Андре Уорд прокомментировал свое возможное возвращение на ринг.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд сообщил, что не гонится за деньгами.

“Люди постоянно говорят о моем возвращении. Конечно, я думаю об этом. Я занимаюсь боксом уже 23 года и мое желание не исчезло. Ты не можешь перестать жить боксом, поэтому многие возвращаются.“

“Бой с победителем боя Усик-Белью? Усик - крутой, но для возвращения мне нужно что-то особенное“, - цитирует боксера портал FightHype.

Ранее, Александр Усик провел необычную тренировку под водой.