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Джошуа показал огромный шоколадный торт со своего дня рождения

Комментариев: 3
Энтони Джошуа отпраздновал свое 29-летие в Лондоне.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
instagram.com/anthony_joshua/

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA британец Энтони Джошуа накануне отметил свое 29-летие.

Боксер отпраздновал день рождения в кругу друзей в одном из ресторанов Лондона, а главным угощением был большой шоколадный торт.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником британца.

Для фанатов Усика, Ломаченко и других боксеров мы создали отдельную страничку посвященную боксу в Telegram!

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Теги: бокс, Энтони Джонсон, фото, день рождения
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Комментариев (3)
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Гусь  (аноним)  16.10.2018, 15:40
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Гусь
Пеця лично высрал.
гость  (аноним)  16.10.2018, 15:32
Оценка:  +1
гость
ИСПУГАЛИ ЗАГОЛОВКОМ: .... ПОКАЗАЛ ОГРОМНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ....)))))))
гость  (аноним)  16.10.2018, 15:22
Оценка:  +1
гость
Ну не знаю
У меня другое представление об огромном торте )))
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