Джошуа показал огромный шоколадный торт со своего дня рождения
Энтони Джошуа отпраздновал свое 29-летие в Лондоне.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA британец Энтони Джошуа накануне отметил свое 29-летие.
Боксер отпраздновал день рождения в кругу друзей в одном из ресторанов Лондона, а главным угощением был большой шоколадный торт.
Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником британца.
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У меня другое представление об огромном торте )))