Джошуа показал огромный шоколадный торт со своего дня рождения

Энтони Джошуа отпраздновал свое 29-летие в Лондоне.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA британец Энтони Джошуа накануне отметил свое 29-летие.

Боксер отпраздновал день рождения в кругу друзей в одном из ресторанов Лондона, а главным угощением был большой шоколадный торт.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником британца.

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