Поветкин может подписать контракт с Хирном

Об интересе к Поветкину рассказал Андрей Рябинский.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина Андрей Рябинский объявил о том, что российский боксер вскоре может заключить контракт с Эдди Хирном, владельцем Matchroom, а сам Рябинский не намерен вкладывать значительные средства в карьеру своего подопечного.

"Это наше совместное решение. Саша проведет один-два боя и будет завершать карьеру. Максимум может быть три поединка.

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Мы думали о том, что пора уже закончить карьеру, но организаторы в Англии начали разговор о том, чтобы провести еще один-два боя, потому что очень большой запрос на то, чтобы увидеть Сашу еще раз", — заявил Рябинский.

Свой последний поединок 39-летний россиянин провел в сентябре в Лондоне, когда уступил чемпиону мира Энтони Джошуа.

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Последний раз перед российской аудиторией Поветкин выступал в декабре прошлого года, и если он на самом деле подпишет соглашение с Matchroom в ближайшем будущем, его карьера, скорее всего, продолжится и в Соединенных Штатах. Там бои россиянина будет показывать стрим-платформа DAZN.

Ранее легендарный боксер посоветовал Поветкину завершить карьеру.

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