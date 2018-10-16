Переключиться на мобильную версию

Поветкин может подписать контракт с Хирном

Комментариев: 2
Об интересе к Поветкину рассказал Андрей Рябинский.
Александр Поветкин и Андрей Рябинский
Александр Поветкин и Андрей Рябинский

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Поветкина Андрей Рябинский объявил о том, что российский боксер вскоре может заключить контракт с Эдди Хирном, владельцем Matchroom, а сам Рябинский не намерен вкладывать значительные средства в карьеру своего подопечного.

"Это наше совместное решение. Саша проведет один-два боя и будет завершать карьеру. Максимум может быть три поединка. 

Читай также: Промоутер Поветкина рассказал, сколько еще боев проведет россиянин

Мы думали о том, что пора уже закончить карьеру, но организаторы в Англии начали разговор о том, чтобы провести еще один-два боя, потому что очень большой запрос на то, чтобы увидеть Сашу еще раз", — заявил Рябинский.

Свой последний поединок 39-летний россиянин провел в сентябре в Лондоне, когда уступил чемпиону мира Энтони Джошуа.

Читай также: Хочу приехать в Россию: Джошуа поддержал Поветкина после боя в раздевалке

Последний раз перед российской аудиторией Поветкин выступал в декабре прошлого года, и если он на самом деле подпишет соглашение с Matchroom в ближайшем будущем, его карьера, скорее всего, продолжится и в Соединенных Штатах. Там бои россиянина будет показывать стрим-платформа DAZN.

Ранее легендарный боксер посоветовал Поветкину завершить карьеру.

Для фанатов Усика, Ломаченко и других боксеров мы создали отдельную страничку посвященную боксу в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн, Александр Поветкин, Андрей Рябинский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.10.2018, 11:27
Оценка:  0
гость
Ну он один раз пока что упал, а ты язвишь Владимир Кличко 4 раза падал и нечего Фюри в одну калитку по очкам продул и его все равно включат в зал славы бокса включат
Москвич  (аноним)  16.10.2018, 10:38
Оценка:  +1
Москвич
У Саши прекрасное будущее)))). Он еще в Америке не падал на настил ринга))))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь