Переключиться на мобильную версию

Анонсированы дата и соперник для следующего боя Лебедева

Комментариев: 0
Экс-чемпион мира встретится с непобежденным американцем.
Денис Лебедев
Денис Лебедев
ТАСС

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев вернется на ринг 24 ноября. 39-летний россиянин сразится с Майком Уилсоном из США. Бой пройдет в Монте-Карло.

Лебедев в последний раз выступал в сентябре, когда нокаутировал Хизни Алтункая из Турции. На счету российского боксера 31 победа и два поражения на профессиональном ринге. 35-летний Уилсон провел 19 боев и во всех одержал победы.

Напомним, что недавно абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика обязали провести бой с россиянином. Ожидалось, что это заставит украинца повременить с поединком против Тони Беллью.

Поделись:
Теги: бокс, Денис Лебедев, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь