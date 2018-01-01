Анонсированы дата и соперник для следующего боя Лебедева

Экс-чемпион мира встретится с непобежденным американцем.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев вернется на ринг 24 ноября. 39-летний россиянин сразится с Майком Уилсоном из США. Бой пройдет в Монте-Карло.

Лебедев в последний раз выступал в сентябре, когда нокаутировал Хизни Алтункая из Турции. На счету российского боксера 31 победа и два поражения на профессиональном ринге. 35-летний Уилсон провел 19 боев и во всех одержал победы.

Напомним, что недавно абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика обязали провести бой с россиянином. Ожидалось, что это заставит украинца повременить с поединком против Тони Беллью.