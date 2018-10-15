Переключиться на мобильную версию

Промоутер Поветкина рассказал, сколько еще боев проведет россиянин

Комментариев: 1
В этом году витязь на ранг уже не выйдет.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Андрей Рябинский, являющийся промоутером российского боксера Александра Поветкина, рассказал, сколько еще поединков проведет его клиент, прежде, чем завершить карьеру.

“Мы приняли наше совместное и очень важное решение. Саша проведет один-два боя и будет завершать карьеру. Максимум может быть три поединка. В этом году он уже боксировать уже не будет”,- приводит слова Рябинского TACC.

Напомним, что последним поединком Поветкина стала титульная встреча с Джошуа, в которой британец одержал победу, нокаутировав своего соперника.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Поветкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
ВыВсеВрети    15.10.2018, 21:56
Оценка:  0
ВыВсеВрети
Зачем так много? деньги нужны? )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь