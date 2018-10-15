Промоутер Поветкина рассказал, сколько еще боев проведет россиянин

В этом году витязь на ранг уже не выйдет.

Андрей Рябинский, являющийся промоутером российского боксера Александра Поветкина, рассказал, сколько еще поединков проведет его клиент, прежде, чем завершить карьеру.

“Мы приняли наше совместное и очень важное решение. Саша проведет один-два боя и будет завершать карьеру. Максимум может быть три поединка. В этом году он уже боксировать уже не будет”,- приводит слова Рябинского TACC.

Напомним, что последним поединком Поветкина стала титульная встреча с Джошуа, в которой британец одержал победу, нокаутировав своего соперника.