Беллью: Заставлю испытать Усика то, что ему еще неведомо

Британец назвал себя самым сильным соперником украинца.

Британский боксер Тони Беллью заявил, что в бою против него Усик испытает очень много неприятных моментов, с которыми он еще не сталкивался.

“Единственное, что я могу с уверенностью сказать, так это то, что из всех противников, с которыми он сталкивался на ринге, я единственный, кто не боялся смотреть ему в глаза. Я не боюсь его. Я абсолютно уверен, что сумею одолеть его. Из всех парней, с которыми он дрался раньше, я буду самым сильным.

Несмотря на то, что он уже завоевал много трофеев, в боксе есть то, чего он еще не пробовал на профессиональном ринге. Эти вещи он испытает с первого раунда. Как только мы окажемся в ринге, я покажу ему, что такое настоящий бокс. К примеру, Усик еще никогда не поднимался с настила после нокдауна. Также он еще не получал серьезных рассечений и не дрался с кровью на лице”,- приводит слова Беллью SkySports.

Напомним, что недавно Беллью сообщил о том, что бой с Усиком станет для него последним в карьере.