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Стивенсон: В бою с Гвоздиком постараюсь доказать, что остаюсь первым номером своего веса

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Адонис Стивенсон нацелен на нокаут в бою с Гвоздиком.
Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсон

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон выразил уверенность в своей победе над "временным" чемпионом украинцем Александром Гвоздиком.

"Мой соперник - голодный к победам парень. Ожидаю, что он отдаст в ринге все силы, поэтому я собираюсь подойти к бою со 100% готовностью.

Намерен нокаутировать Гвоздика и доказать, что остаюсь первым номером своего веса. Завершить карьеру? Пока еще у меня есть мотивация выходить в ринг", - заявил Стивенсон.

Напомним, 1 декабря в канадском Квебеке 41-летний Адонис “Супермен“ Стивенсон проведет бой с 31-летним Александром “Гвоздем“ Гвоздиком.

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Теги: Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, бокс
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