Усик: Мне нравится то, что Беллью говорит, что побьет меня

Александр Усик уверен, что будет победителем 10-го ноября.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал порталу World Boxing News, как готовится к поединку с британским экс-чемпионом Тони Беллью.

"Я готовился к этому бою уже длительное время и отлично, что мы согласовали место проведения и дату. Я не могу дождаться поединка в Британии.

Я погружен в мой тренировочный лагерь со своей командой, тяжело работаю и готовлюсь к длинному поединку с Тони. Я сконцентрирован только на моем тренировочном лагере и думаю о том, как я преодолею все сложности, которые стоят передо мной до боя.

Он говорит, что побьет меня, и мне нравится его позиция, но ты не можешь побить того, кто невидим в ринге! Как всегда, я буду победителем 10-го ноября.

Тони не типичный боец, который приходит, видит, как все сложно, и сдается. Он выйдет драться до конца. Это такой тип боя, который хочет видеть мир", - сказал Усик.

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится 10-го ноября в Манчестере, а на кону будут стоять пояса украинца.