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Уайлдер нокаутировал маскота

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В качестве извинений американец пригласил пострадавшего на свой бой с Фьюри.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер посетил шоу от ESPN, на котором ему предложили продемонстрировать свои боксерские навыки. Американец согласился и без особых усилий нокаутировал маскота.

Позже Уайлдер заявил, что не знал, что перед ним находился человек. Он принес свои извинения пострадавшему, а также пригласил его на свой грядущий поединок против Тайсона Фьюри.

Недавно проумоутер Энтони Джошуа заявил, что хотел бы увидеть победу Фьюри, однако не верит в подобный исход.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер
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