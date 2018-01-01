Уайлдер нокаутировал маскота

В качестве извинений американец пригласил пострадавшего на свой бой с Фьюри.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер посетил шоу от ESPN, на котором ему предложили продемонстрировать свои боксерские навыки. Американец согласился и без особых усилий нокаутировал маскота.

Позже Уайлдер заявил, что не знал, что перед ним находился человек. Он принес свои извинения пострадавшему, а также пригласил его на свой грядущий поединок против Тайсона Фьюри.

Недавно проумоутер Энтони Джошуа заявил, что хотел бы увидеть победу Фьюри, однако не верит в подобный исход.