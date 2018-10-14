Гассиев: Не могу дождаться реванша с Усиком

В данный момент россиянин восстанавливается после травмы.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев прокомментировал свое восстановление после травмы, а также заявил о желании провести реванш против Александра Усика.

“В данный момент я восстанавливаюсь после травмы. Надеюсь, в ближайшее время приступлю к тренировкам и в новом году вернусь на ринг. Сейчас главное вернуть свою форму. А уже после можно думать о соперниках. В первую очередь думаю о еще одной встрече с Усиком. Не могу дождаться реванша с ним”,- сказал Гассиев.

Напомним, что после поединка с Усиком в финале WBSS россиянину потребовалась операция на плече.

Тем временем, Александр Усик продолжает свою подготовку к бою с Тони Беллью, который состоится уже 10-го ноября.