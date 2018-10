Дэвис: Я сломаю Ломаченко

Американский боксер Джервонта Дэвис заявил, что смог бы победить украинского чемпиона в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко.

Такое мнение он высказал в своем аккаунте в Twitter, отвечая на комментарий о том, что Ломаченко является его самым страшным ночным кошмаром.

"Нет, это не так. Я сломаю его. На самом деле я больше всего боюсь того, что кто-то из моих близких или друзей может предать меня за деньги", – написал Джервонта.

Nah he not. I will break him...actually my biggest fear is thinking someone my friend and they end up .... me over petty money https://t.co/qPK0LoJrLv