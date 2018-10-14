Переключиться на мобильную версию

Дэвис: Я сломаю Ломаченко

Комментариев: 4
Джервонта Дэвис уверен в своем преимуществе перед Василием Ломаченко.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Американский боксер Джервонта Дэвис заявил, что смог бы победить украинского чемпиона в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко.

Такое мнение он высказал в своем аккаунте в Twitter, отвечая на комментарий о том, что Ломаченко является его самым страшным ночным кошмаром.

"Нет, это не так. Я сломаю его. На самом деле я больше всего боюсь того, что кто-то из моих близких или друзей может предать меня за деньги", – написал Джервонта.

Ранее Ломаченко говорил, что готов встретится с Дэвисом, если тот поднимется в легкий дивизион.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
ViperUAX    14.10.2018, 20:40
Оценка:  0
ViperUAX
Вася тобі пику наб'є!
Люблю_Украину    14.10.2018, 19:28
Оценка:  0
Люблю_Украину
Хабиба уже сломали, теперь Васю еще сломают)))
KRAMPUS_    14.10.2018, 19:00
Оценка:  0
KRAMPUS_
удачи..неудачник...
julik    14.10.2018, 18:25
Оценка:  +1
julik
Обламается ломать !!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь