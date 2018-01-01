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Фьюри: Если Пьянета побьет меня, то я буду целовать ему ноги

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Британец не считает своего следующего соперника серьезным испытанием.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился своей уверенностью в победе над итальянцем Франческо Пьянетой, а также рассказал, что сделает, если проиграет этот бой.

“Если Пьянета побьет меня, то я буду ползать перед ним на коленях и целовать ему ноги. Для него победа будет означать, что он лучше меня. Это действительно того стоит. Это откроет для него невиданные прежде возможности.

Для меня же победа над Пьянетой – это просто очередной бой, и результат, который все ожидают. Тут не о чем говорить. Я разорву его на кусочки и сделаю из него итальянскую колбасу”,- приводит слова Фюри BoxingScene.

Также Фьюри не забыл упомянуть о потенциальной встрече с Деонтеем Уайлдером, заявив, что у американца до сих пор не было сильных соперников. Ранее Тайсон говорил, что готов расправиться с Уайлдером даже бесплатно.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Франческо Пьянета
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