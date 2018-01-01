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Фьюри: У Уайлдера не было сильных соперников

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Экс-чемпион мира поделился ожиданиями от возможного боя.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о своем возможном будущем сопернике чемпионе мира по версии WBC Деонтее Уайлдере.

"Если я смогу победить Франческо Пианету, то Деонтей Уайлдер сможет сразиться со мной в титульном бою. Посмотрим правде в глаза — у него не было сильных соперников. На его счету 40 боёв, но среди них нет поединков с сильными соперниками. Но мы здесь не для того, чтобы говорить о Уайлдере. Уайлдер может продолжать в том же духе ещё миллион лет. Моя цель — сосредоточиться на поединке с Франческо Пианетой, потому что я уверен, что он хочет отнять мою славу и получить свои деньги", — цитирует Тайсона Фьюри BoxingScene. 

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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