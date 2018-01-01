Санчес: Регресс Ковалева произошел не из-за Уорда

Абель Санчес прокомментировал поражение Сергея Ковалева.

Известный боксерский тренер Абель Санчес рассказал, что станет самым сложным для российского боксера Сергея Ковалева после поражения от Элейдера Альвареса.

"Я не был разочарован, но, признаюсь, что мне было грустно. По-моему, ему не хватало мощи в ударах в последних четырех-пяти боях. При этом, я бы не сказал, что с ним покончено, мне хотелось бы, чтобы он собрался. В нем еще осталось достаточно пороха. Самое сложное для него будет принять ситуацию. Ему стоит понять, что он не должен полагаться на себя. Он должен поверить, что кто-то другой сможет подготовить его к боям, чтобы он мог боксировать как и раньше. Он не сможет подготовиться самостоятельно.

Поражение Ковалева не связано с Уордом. Андре провел блестящие поединки, что касается Сергея, то его регресс произошел бы в любом случае. Он потерял мощь и прежнюю силу. Ему нужно настроиться, собраться и сосредоточиться на себе. Нужно упорно работать", - сказал Санчес в интервью YouTube-каналу FightHub.

Ранее сообщалось, что после поражения Ковалев намекнул на скорое завершение карьеры.

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