Ломаченко и Усик показали, как проводили свое детство
Василий Ломаченко и Александр Усик показали на что способны в водных видах.
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поделились, как проводили лето в детстве.
Ломаченко опубликовал видео, на котором он вместе с Усиком прыгают в воду и написал, что именно этим занимались все лето в детстве.
"Наше детство летом проходило именно так", - написал Ломаченко.
Ранее сообщалось, что Ломаченко открыл сезон охоты на уток.
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