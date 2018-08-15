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Ломаченко и Усик показали, как проводили свое детство

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Василий Ломаченко и Александр Усик показали на что способны в водных видах.
Василий Ломаченко и Александр Усик
Василий Ломаченко и Александр Усик
instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поделились, как проводили лето в детстве.

Ломаченко опубликовал видео, на котором он вместе с Усиком прыгают в воду и написал, что именно этим занимались все лето в детстве.

"Наше детство летом проходило именно так", - написал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко открыл сезон охоты на уток.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс, видео
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