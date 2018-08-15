Ломаченко и Усик показали, как проводили свое детство

Василий Ломаченко и Александр Усик показали на что способны в водных видах.

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поделились, как проводили лето в детстве.

Ломаченко опубликовал видео, на котором он вместе с Усиком прыгают в воду и написал, что именно этим занимались все лето в детстве.

"Наше детство летом проходило именно так", - написал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко открыл сезон охоты на уток.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!