Ломаченко открыл сезон охоты на уток и похвастался добычей
Василий Ломаченко опубликовал видео своей охоты в соцсетях.
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко известен своей любовью к охоте – украинец традиционно в августе открывает сезон охоты на уток.
Ломаченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео охоты на уток, сопроводив данный пост следующей записью: "Сезон охоты открыт".
Напомним, Ломаченко вернется на ринг 1 декабря против победителя пары Бельтран-Педраса.
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