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Ломаченко открыл сезон охоты на уток и похвастался добычей

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Василий Ломаченко опубликовал видео своей охоты в соцсетях.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomus_17

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко известен своей любовью к охоте – украинец традиционно в августе открывает сезон охоты на уток.

Ломаченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео охоты на уток, сопроводив данный пост следующей записью: "Сезон охоты открыт".

 

Сезон охоты открыт🦆🦆🦆 @lomachenkovasiliy

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Напомним, Ломаченко вернется на ринг 1 декабря против победителя пары Бельтран-Педраса.

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Теги: Василий Ломаченко, вне игры, охота, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 14:52
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гость
Гринпис ему в жопу, он их не съест, убил из садизма!
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