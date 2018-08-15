Ломаченко открыл сезон охоты на уток и похвастался добычей

Василий Ломаченко опубликовал видео своей охоты в соцсетях.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко известен своей любовью к охоте – украинец традиционно в августе открывает сезон охоты на уток.

Ломаченко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео охоты на уток, сопроводив данный пост следующей записью: "Сезон охоты открыт".

Напомним, Ломаченко вернется на ринг 1 декабря против победителя пары Бельтран-Педраса.

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