Переключиться на мобильную версию

Бельтран: Ломаченко должен побить меня, чтобы добраться до Гарсии

Комментариев: 0
Рэймундо Бельтран уверенн, что победит Хосе Педрасу.
Рэймундо Бельтран
Рэймундо Бельтран
boxingscene.com

Мексиканский боксер Рэймундо Бельтран выразил уверенность в своей победе в ближайшем поединке против Хосе Педрасы, после чего он готов встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя сильным. Я готов. Я сейчас в отличной форме, поэтому просто ждем боя.

Майки Гарсия? Я его уважаю. Он один из немногих боксеров, которых я уважаю. Он с Ломаченко для меня одинаковы, оба боя очень сложные. Ломаченко более вероятен, потому что у нас есть тот же промоутер.

Может быть, у Арума есть план свести Гарсию с Ломаченко, но Василий должен победить меня сперва", - говорит Бельтран.

Ранее сам Ломаченко заявил, что его следующий бой должен быть против победителя пары Бельтран-Педраса, а на 2019 год возможен его поединок с Мэнни Пакьяо.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, Рэймундо Бельтран
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь