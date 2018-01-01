Бельтран: Ломаченко должен побить меня, чтобы добраться до Гарсии

Рэймундо Бельтран уверенн, что победит Хосе Педрасу.

Мексиканский боксер Рэймундо Бельтран выразил уверенность в своей победе в ближайшем поединке против Хосе Педрасы, после чего он готов встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя сильным. Я готов. Я сейчас в отличной форме, поэтому просто ждем боя.

Майки Гарсия? Я его уважаю. Он один из немногих боксеров, которых я уважаю. Он с Ломаченко для меня одинаковы, оба боя очень сложные. Ломаченко более вероятен, потому что у нас есть тот же промоутер.

Может быть, у Арума есть план свести Гарсию с Ломаченко, но Василий должен победить меня сперва", - говорит Бельтран.

Ранее сам Ломаченко заявил, что его следующий бой должен быть против победителя пары Бельтран-Педраса, а на 2019 год возможен его поединок с Мэнни Пакьяо.

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