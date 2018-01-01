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Головкин и Альварес взвесились за месяц до боя

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Данная процедура обязательна для боя за пояс WBC.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин и его соперник мексиканец Сауль "Канело" Альварес прошли взвешивание для WBC за 30 дней до второго боя.

Результат Альвареса составил 167,4 фунта (75,9 килограмма) при лимите на эту дату в 176 фунтов (79,8 килограмма).

Результат Головкина составил 168,3 фунта (76,3 килограмма)

По правилам WBC, чемпион и претендент на титул обязаны проходить взвешивание за 30 и семь дней до боя. За неделю до выхода на ринг средневес должен показать не более 168 фунтов (76,2 килограмма). Официальное же взвешивание для всех организаций состоится за сутки до поединка - бойцам надо уложиться в лимит 160 фунтов (72,5 килограмма).

Напомним, бой-реванш Головкин - Альварес состоится в Лас-Вегасе 15 сентября.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс, бой, реванш
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