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Деревянченко - Джейкобс: бой состоится раньше, чем ожидалось

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В процессе переговоров команды боксеров договорились о новой дате.
Джейкобс - Деревянченко
Джейкобс - Деревянченко
boxingscene.com

Украинец Сергей Деревянченко и американец Даниэль Джейкобс проведут бой за вакантный титул IBF в среднем весе раньше первоначально оговоренной даты.

Если сперва боксеры доворили о 10 ноября, то сейчас появилась информация, что бой пройдет 23 октября. Причиной переноса стало желание HBO, которое готово показать эту встречу.

По информации ESPN, поединок пройдет в Нью-Йорке на Madison Square Garden.

Ранее менеджер, представляющий интересы обеих боксеров, заявил, что Деревянченко и Джейкобс в восторге от очного боя.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Даниэль Джейкобс
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