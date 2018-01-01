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Промоутер Беллью рассказал о ходе переговоров о бое с Усиком

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Стороны еще далеки от окончательных договоренностей.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн, занимающийся делами Тони Беллью, рассказал о ходе переговоров с промоутером абсолютного чемпиона мира Александра Усика, Александром Красюком, с которым они встретились накануне в Париже.

“У меня был прекрасный разговор с промоутером Александром Красюком. В ближайшее время мы продолжим переговоры.

Договоренности пока не достигнуты, но мы очень далеко продвинулись в переговорном процессе. Оба бойца хотят этого поединка и это очень важно.

Это будет брутальный бой и Тони настроен стать абсолютным чемпионом“, - сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Беллью может перенестись на весну.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, Эдди Хирн, бокс
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