Промоутер Беллью рассказал о ходе переговоров о бое с Усиком
Стороны еще далеки от окончательных договоренностей.
Британский промоутер Эдди Хирн, занимающийся делами Тони Беллью, рассказал о ходе переговоров с промоутером абсолютного чемпиона мира Александра Усика, Александром Красюком, с которым они встретились накануне в Париже.
“У меня был прекрасный разговор с промоутером Александром Красюком. В ближайшее время мы продолжим переговоры.
Договоренности пока не достигнуты, но мы очень далеко продвинулись в переговорном процессе. Оба бойца хотят этого поединка и это очень важно.
Это будет брутальный бой и Тони настроен стать абсолютным чемпионом“, - сказал Хирн.
Ранее сообщалось, что бой Усик - Беллью может перенестись на весну.
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