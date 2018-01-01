Арум: Пакьяо может встретиться с Ломаченко в промежуточном весе

Филиппинец заинтересован в таком поединке.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум обсудил со своим клиентом Мэнни Пакьяо варианты его будущего боя. Одним из этих вариантов является поединок с Василием Ломаченко.

"Мэнни заинтересован в таком поединке и мы можем ради этого обсудить встречу в промежуточном весе. Но для начала Василию необходимо провести поединок с победителем боя между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой. Возвращение Ломаченко на ринг запланировано на турнире в Калифорнии 1 декабря", — цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Арум сообщил, когда Пакьяо завершит карьеру.

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