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Арум: Пакьяо может встретиться с Ломаченко в промежуточном весе

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Филиппинец заинтересован в таком поединке.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум обсудил со своим клиентом Мэнни Пакьяо варианты его будущего боя. Одним из этих вариантов является поединок с Василием Ломаченко.

"Мэнни заинтересован в таком поединке и мы можем ради этого обсудить встречу в промежуточном весе. Но для начала Василию необходимо провести поединок с победителем боя между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой. Возвращение Ломаченко на ринг запланировано на турнире в Калифорнии 1 декабря", — цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Арум сообщил, когда Пакьяо завершит карьеру

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Теги: Мэнни Пакьяо, Боб Арум, Василий Ломаченко, бокс
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