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Кличко и Льюис встретятся в ринге, но не для боя

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Виталий Кличко проведет матч с Ленноксом Льюисом, но не боксерский.
Леннокс Льюис и Виталий Кличко
Леннокс Льюис и Виталий Кличко
Getty Images

Легендарный боксер Виталий Кличко вновь встретится с Ленноксом Льюисом в ринге, однако боксировать они не будут. Знаменитые боксеры проведут в ринге шахматный матч, о чем рассказал Льюис.

“Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Мы уже слишком стары, чтобы надевать боксерские перчатки. Думаю, гораздо интереснее будет сразиться мозгами, чем кулаками“, - цитирует британца Daily Mail.

Как и сообщалось ранее, встреча пройдет в рамках конгресса WBC, который состоится в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Ранее Алина Шатерникова называла вероятную дату встречи Кличко и Льюиса.

Во время проведения конгресса в Киев прибудут известные в боксерском мире личности. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.

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Теги: Виталий Кличко, Леннокс Льюис, бокс, шахматы
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  14.08.2018, 17:14
Оценка:  -2
петенька
Да, я попкой чувствовал, что Льюис не согласится, а Шатерникова лгунья и проститутка!
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