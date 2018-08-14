Кличко и Льюис встретятся в ринге, но не для боя

Виталий Кличко проведет матч с Ленноксом Льюисом, но не боксерский.

Легендарный боксер Виталий Кличко вновь встретится с Ленноксом Льюисом в ринге, однако боксировать они не будут. Знаменитые боксеры проведут в ринге шахматный матч, о чем рассказал Льюис.

“Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Мы уже слишком стары, чтобы надевать боксерские перчатки. Думаю, гораздо интереснее будет сразиться мозгами, чем кулаками“, - цитирует британца Daily Mail.

Как и сообщалось ранее, встреча пройдет в рамках конгресса WBC, который состоится в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Ранее Алина Шатерникова называла вероятную дату встречи Кличко и Льюиса.

Во время проведения конгресса в Киев прибудут известные в боксерском мире личности. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.

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