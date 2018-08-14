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Льюис: Интересно было бы посмотреть на бой Уайлдера, Джошуа и Фьюри друг с другом

Комментариев: 1
Леннокс Льюис рассказал, какие поединки хотел бы увидеть.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что было бы интересно увидеть бои между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером, чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и бывшим обладателем титулов WBA Super/WBO/IBF/IBO Тайсоном Фьюри, который сейчас возвращается в бокс.

"Они все хороши, при этом каждый по-своему, так что было бы интересно посмотреть на их поединки друг с другом. У Джошуа потрясающий удар правой рукой, который делает его опасным. У Уайлдера тоже сильная правая рука, но при этом еще и быстрые ноги. Наверное, Фьюри, самый опасный соперник, он быстрый для боксера своего роста, и помимо этого, у него очень сложный стиль", - сказал Льюис Boxingscene.

Ранее Леннокс Льюис высказался, почему Уайлдеру было бы непросто в бою с Фьюри.

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Теги: Леннокс Льюис, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  14.08.2018, 16:20
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Скоро увидим Уайлдер VS Фьюри. И победитель попробует выйти с Джошуа, если догонит))))).
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