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Промоутер Джошуа: Бой с Уайлдером состоится в следующем году

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По словам Хирна, это единственный соперник, которого хочет видеть британец.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между его клиентом Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером состоится в следующем году.

“Бой Уайлдера против Джошуа обязательно состоится, но у нас еще есть нерешенные вопросы в организации этого поединка. Вероятно, это произойдет 13 апреля. Хочется верить в это.

Пока что каждому нужно завершить свои дела, а уже потом думать о потенциальной встрече. У Джошуа бой с обязательным претендентом Александром Поветкиным. У Уайлдера будет свой поединок. Но в любом случае, интерес к этим боям будет не такой сильный, как у афиши Джошуа и Уайлдера.

Бой Уайлдера и Джошуа 100 процентов пройдет в следующем году, если Энтони не проиграет Поветкину, а Деонтей – Фьюри. У Уайлдера сейчас тоже наверняка будет большой бой. Но, поверьте, Уайлдер – Фьюри – это не Уайлдер – Джошуа. Мы планируем организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира.

У нас все еще есть разногласия относительно контракта. Они хотят 50 на 50, хотя это просто смешно. Однако, мы готовы вновь вступить в переговоры. Уайлдер хочет славы, а бой с Джошуа поможет войти в историю и стать на одну ступеньку с Али, Фрэйзером, Тайсоном и Спинксом”,- приводит слова Хирна TMZ.

Ранее Уайлдер заявил, что боя против Джошуа не будет, так как британец избегает его. Также американец утверждает, что его бой с Фьюри будет круче, чем потенциальная встреча с Джошуа.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  14.08.2018, 14:00
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петенька
С удовольствием посмотрим, как моему земляку Поветкину порвут пуканчик. И будет витязь кудахтать, как курица, на члене))))).
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