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Бой Усик - Беллью может перенестись на весну

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Идеальной датой для Тони Беллью будет 16 марта.
Тони Беллью и Александр Усик
Тони Беллью и Александр Усик
boxingscene.com

Бой абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика против британца Тони Беллью может не состояться осенью.

Промоутер британского боксера Тони Беллью Эдди Хирн заявил, что бой с Усиком может состояться весной, а не осенью, как предполагалось ранее. Об этом сообщил журналист Talksport на своей странице в Twitter.

"Эдди Хирн заявил, что идеальной датой для боя Усик - Беллью будет 16 марта. Потому что Беллью проведет в ноябре-декабре спарринг, в котором вероятным его соперником станет Стив Каннингем", - говорится в сообщении.

Отметим, что Стив Каннингем выразил желание завершить карьеру в октябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что промоутеры Алексадра Усика и Тони Беллью уже провели личную встречу.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, Эдди Хирн, бокс
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