Головкин: Не помню, каким был Альварес год назад

Геннадий Головкин запомнил, каким Альварес был панчером в бою годовалой давности.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBO казахстанец Геннадий Головкин заявил, что почти не помнит, каким был его соперник Сауль Альварес в первом поединке, который проходил в сентябре 2017 года.

"Плохо помню, каким был Альварес год назад, но из того, что осталось в памяти, помню, что Сауль - не самый лучший панчер. Я вообще не думаю об Альваресе, пусть его команда что-то думает и меняет в его подготовке. Я не буду на это тратить время, все, что нужно, вы увидите 15 сентября. Сейчас у нас очень много разговоров, но все это ради раскрутки поединка. О чем можно говорить, если они называют меня не боксером, но при этом не смогли меня победить в первом бою", - цитирует Головкина Boxingscene.

Ранее Головкин назвал Альвареса своим самым грязным соперником.

Напомним, бой-реванш Головкин - Альварес состоится в Лас-Вегасе 15 сентября.

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