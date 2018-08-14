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Бриггс решил испортить встречу Фьюри и Уайлдера

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Скандальный американец отправляется в Белфаст.
Шеннон Бриггс
Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс не выходил на ринг более двух лет, но своим поведением он не позволяет о себе забыть.

46-летний американец объявил, что направляется в Белфаст, где в ближайшие выходные Тайсон Фьюри проведет бой с Франческо Пьянетой. После боя ожидается объявление боя Фьюри – Уайлдер, и Деонтей таже намерен посетить вечер бокса для этого.

Встречу Фьюри и Уайлдера намерен испортить Бриггс, который подтвердил покупку билетов в Белфаст – он туда прибудет в пятницу перед официальной церемонией взвешивания.

Ранее Фьюри заявил, что "навалял бы Уайлдеру даже бесплатно".

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, Деонтей Уайлдер, Шеннон Бриггс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  14.08.2018, 09:21
Оценка:  +2
петенька
Надо было этого клоуна Бриггса выпустить против моего земляка Поветкина. Пускай бы Сашу наказал в толстый пуканчик.
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