Бриггс решил испортить встречу Фьюри и Уайлдера

Скандальный американец отправляется в Белфаст.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс не выходил на ринг более двух лет, но своим поведением он не позволяет о себе забыть.

46-летний американец объявил, что направляется в Белфаст, где в ближайшие выходные Тайсон Фьюри проведет бой с Франческо Пьянетой. После боя ожидается объявление боя Фьюри – Уайлдер, и Деонтей таже намерен посетить вечер бокса для этого.

Встречу Фьюри и Уайлдера намерен испортить Бриггс, который подтвердил покупку билетов в Белфаст – он туда прибудет в пятницу перед официальной церемонией взвешивания.

Ранее Фьюри заявил, что "навалял бы Уайлдеру даже бесплатно".

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