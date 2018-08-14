Самоуверенный Беллью рассказал, каким ударом нокаутирует Усика
Британец уверен, что он более сильный панчер, чем Гассиев.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью рассказал, каким образом победит абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.
"Выиграю ударом в подбородок. Усик медленный при лоу панче, тут не может быть двух мнений. Мне не важно, что говорят другие. Я более сильный панчер, чем Гассиев, а Усик – не Дэвид Хэй", - заявил Беллью в интервью talkSPORT.
Накануне промоутеры Усика и Беллью провели встречу в Париже.
Ранее уже называлась возможная дата боя Усик - Беллью.
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Полная версия правил
Конечно победит, но не в подбородок, а завалит на спину и смачно отсосет с разбегу, одни победители кругом, в основном своем ротом.