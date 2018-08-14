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Самоуверенный Беллью рассказал, каким ударом нокаутирует Усика

Комментариев: 3
Британец уверен, что он более сильный панчер, чем Гассиев.
Тони Беллью
Тони Беллью
skysports.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью рассказал, каким образом победит абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.

"Выиграю ударом в подбородок. Усик медленный при лоу панче, тут не может быть двух мнений. Мне не важно, что говорят другие. Я более сильный панчер, чем Гассиев, а Усик – не Дэвид Хэй", - заявил Беллью в интервью talkSPORT.

Накануне промоутеры Усика и Беллью провели встречу в Париже.

Ранее уже называлась возможная дата боя Усик - Беллью.

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Теги: Александр Усик, бокс, Тони Беллью
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Комментариев (3)
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петенька  (аноним)  14.08.2018, 09:53
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петенька
Хочу в пуканчик!
Gagarin-dolboeb  (аноним)  14.08.2018, 09:32
Оценка:  0
Gagarin-dolboeb
Он наверное имел в виду, что он не панчер, а пинчер
Конечно победит, но не в подбородок, а завалит на спину и смачно отсосет с разбегу, одни победители кругом, в основном своем ротом.
гость  (аноним)  14.08.2018, 09:24
Оценка:  0
гость
Больна людина! Усик повільний?! тоді хто бистрий!
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