Самоуверенный Беллью рассказал, каким ударом нокаутирует Усика

Британец уверен, что он более сильный панчер, чем Гассиев.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Беллью рассказал, каким образом победит абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.

"Выиграю ударом в подбородок. Усик медленный при лоу панче, тут не может быть двух мнений. Мне не важно, что говорят другие. Я более сильный панчер, чем Гассиев, а Усик – не Дэвид Хэй", - заявил Беллью в интервью talkSPORT.

Накануне промоутеры Усика и Беллью провели встречу в Париже.

Ранее уже называлась возможная дата боя Усик - Беллью.

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