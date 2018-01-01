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Промоутеры Усика и Беллью провели личную встречу

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Промоутеры встретились на нейтральной территории в Париже.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, и промоутер Тони Беллью, Эдди Хирн, встретились, чтобы обсудить возможный бой своих клиентов.

Встреча промоутеров состоялась в Париже, о чем они сообщили, опубликовав совместное фото. Подробности встречи не сообщаются.

Напомним, что промоутер уже назвал возможную дату боя.

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Теги: Александр Усик, Александр Красюк, Эдди Хирн, бокс
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