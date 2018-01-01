Промоутеры Усика и Беллью провели личную встречу

Промоутеры встретились на нейтральной территории в Париже.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, и промоутер Тони Беллью, Эдди Хирн, встретились, чтобы обсудить возможный бой своих клиентов.

Встреча промоутеров состоялась в Париже, о чем они сообщили, опубликовав совместное фото. Подробности встречи не сообщаются.

Напомним, что промоутер уже назвал возможную дату боя.

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