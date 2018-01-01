Де ла Хойя: Гарсия слишком маленький для Спенса, Эрролу нужен Альварес

Промоутер Альвареса заявил, что американцу лучше подняться в весе для боя с его клиентом.

Промоутер Оскар Де ла Хойя завил, что у Майки Гарсии нет шансов против Эррола Спенса, и ничего интересного в этом поединке нет. Также он предположил, что куда более интригующим вышло бы противостояние американца против его клиента Сауля Альвареса.

“Майки Гарсия хочет сделать очень смелый шаг, поднявшись на две весовые категории. Но Эррол - большая угроза для кого бы то ни было, тем более для Майки. Гарсия слишком маленький для Спенса. Я никогда не видел, чтобы хороший маленький боец побил хорошего большого бойца. Американцу нужно нечто другое.

Я абсолютно уверен, что Спенс мог бы пойти на бой с Альваресом. Считаю, что такой боец, как Эррол, готов подняться в более тяжелый вес и бросить вызов Саулю. И это будет супербой. Но для начала ему необходимо прийти к нам с предложением, чтобы мы могли организовать такое событие. Пока и у Сауля, и у Эррола есть свои дела. Но надеюсь, что однажды Спенс постучит в нашу дверь”, - цитирует промоутера BoxingNews24.

Отметим, что, если бой Гарсии и Спенса не состоится, соперником Майки может стать украинец Василий Лломаченко.

Напомним, что Ломаченко недавно был назван лучшим боксером мира по версии BWAA.

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