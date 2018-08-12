Федерация бокса России дала первому тренеру Усика миллион рублей
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выделил грант в миллион рублей для первого тренера абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Сергея Лапина. Об этом Кремлев сообщил на своей странице в Instagram.
Сообщается, что на полученные деньги Лапин погасит кредит, взятый на ремонт боксерского зала в Симфорополе, а на оставшиеся деньги завершит там ремонт.
Посетили в Симферополе зал бокса под руководством Сергея Юрьевича Лапина. Сергей Юрьевич, первый тренер Александра Усика, настоящий патриот бокса, полностью сделал ремонт в зале на собственные средства, получив кредит в банке. Пообщавшись с тренером, принял решение выделить ему грант размером 1 млн рублей. Из них 700 тысяч пойдут на погашение кредита, 300 тысяч - на завершение ремонта в зале бокса. Также от Федерации бокса России передадим залу бокса новый инвентарь и боксерскую экипировку! #крым #россия #боксобъединяет
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