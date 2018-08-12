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Федерация бокса России дала первому тренеру Усика миллион рублей

Комментариев: 2
Сергей Лапин сможет погасить кредит и достроить зал.
Умар Кремлев
Умар Кремлев

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выделил грант в миллион рублей для первого тренера абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Сергея Лапина. Об этом Кремлев сообщил на своей странице в Instagram.

Сообщается, что на полученные деньги Лапин погасит кредит, взятый на ремонт боксерского зала в Симфорополе, а на оставшиеся деньги завершит там ремонт.

 

Посетили в Симферополе зал бокса под руководством Сергея Юрьевича Лапина. Сергей Юрьевич, первый тренер Александра Усика, настоящий патриот бокса, полностью сделал ремонт в зале на собственные средства, получив кредит в банке. Пообщавшись с тренером, принял решение выделить ему грант размером 1 млн рублей. Из них 700 тысяч пойдут на погашение кредита, 300 тысяч - на завершение ремонта в зале бокса. Также от Федерации бокса России передадим залу бокса новый инвентарь и боксерскую экипировку! #крым #россия #боксобъединяет

Публикация от Умар Кремлёв (@umar_kremlev)

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Теги: бокс, Александр Усик
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  13.08.2018, 15:32
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Меня больше волнует, когда эти гниды Крым вернут. Гореть вам в аду, узкие ублюдки(((((.
apollon    13.08.2018, 15:23
Оценка:  +1
apollon
почемуне первому футбольному тренеру который до бокса усику физуху сделал?
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