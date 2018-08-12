Федерация бокса России дала первому тренеру Усика миллион рублей

Сергей Лапин сможет погасить кредит и достроить зал.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выделил грант в миллион рублей для первого тренера абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Сергея Лапина. Об этом Кремлев сообщил на своей странице в Instagram.

Сообщается, что на полученные деньги Лапин погасит кредит, взятый на ремонт боксерского зала в Симфорополе, а на оставшиеся деньги завершит там ремонт.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!