Де ла Хойя: Альварес заставит Головкина заплатить за свои слова

Промоутер прокомментировал высказывания боксеров друг о друге.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя поделился ожиданиями от второго поединка чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадия Головкина и экс-чемпиона Сауля Альвареса.

"Очевидно, что у Геннадия есть свое мнение по сложившейся ситуации с Альваресом, и он его высказывал, но на ринге Сауль заставит Головкина заплатить за свои слова. Надо признать, что оба боксера наговорили много всего разного накануне боя, так что можно смело рассчитывать на то, что, выйдя на ринг, оба постараются снести друг другу головы ещё в первом раунде. Твердо уверен, что нас ждет продолжение первого поединка", — сказал де ла Хойя Boxing News 24.

Напомним, ранее Головкин отметил, что Альварес – один из самых грязных соперников в его карьере.

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