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Пакьяо одобрил решение Матиссе завершить карьеру

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Филиппинец нокаутировал Матиссе и стал чемпионом мира.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

После поражения от Мэнни Пакьяо аргентинский боксер Лукас Матиссе принял решение завершить карьеру. Пакьяо высказал свое мнение по поводу решения своего экс-соперника.

"Это нормальная ситуация. У Лукаса отличная репутация в мире бокса, у него за плечами выдающаяся спортивная карьера, которой он может гордиться. Кроме того, в последнем поединке Матиссе неплохо заработал. Я думаю, что он принял правильное решение, если почувствовал, что пора уходить с ринга. С другой стороны, если он передумает, то вряд ли кто-то посмеет его осудить за такой шаг", — цитирует Пакьяо The Manila Times.

Напомним, Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

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Теги: Лукас Матиссе, Мэнни Пакьяо, бокс, нокаут
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