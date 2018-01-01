Пакьяо одобрил решение Матиссе завершить карьеру

Филиппинец нокаутировал Матиссе и стал чемпионом мира.

После поражения от Мэнни Пакьяо аргентинский боксер Лукас Матиссе принял решение завершить карьеру. Пакьяо высказал свое мнение по поводу решения своего экс-соперника.

"Это нормальная ситуация. У Лукаса отличная репутация в мире бокса, у него за плечами выдающаяся спортивная карьера, которой он может гордиться. Кроме того, в последнем поединке Матиссе неплохо заработал. Я думаю, что он принял правильное решение, если почувствовал, что пора уходить с ринга. С другой стороны, если он передумает, то вряд ли кто-то посмеет его осудить за такой шаг", — цитирует Пакьяо The Manila Times.

Напомним, Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

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