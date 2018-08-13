Британец Околи не считает Усика неуязвимым

Британский проспект Лоуренс Около считает, что Беллью может побить Усика.

Британский проспект тяжелого веса Лоуренс Околи считает, что соотечественнику Тони Беллью по силам побить абсолютного чемпиона дивизиона украинца Александра Усика.

"Я не просто считаю, что Беллью по силам одержать победу над Усиком. Я верю, что он одержит победу.

Я смотрел бои Усика. Согласен, он очень хорош. Но, например, бой с Бриедисом был абсолютно равной схваткой. Победу можно было отдавать как одному, так и другому. А все почему? А все потому, что Бриедис дрался умно. Наносил хорошие удары. Да и вообще он - хороший боксер.

Беллью не менее хорош, но куда более опасен. То, как боксирует Усик... Считаю, он будет периодически открываться под левый хук Беллью. Как бы там ни было, но Усик — не неуязвимый. Он очень хорошо готов функционально, очень хорошо боксирует, будет делать ставку на работу ног и боксировать через джеб.

Ожидаю, что Беллью сперва будет боксировать, а когда затянет бой в поздние раунды, пойдёт крушить. Да, однозначно. Считаю, Беллью вполне может победить Усика досрочно", - считает Околи.

Напомним, что промоутер уже назвал возможную дату боя Усик - Беллью.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!