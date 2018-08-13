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Шатерникова: Гвоздик может стать следующим украинским чемпионом мира

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Алина Шатерникова сравнила Александра Гвоздика с Александром Усиком.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Экс-чемпион мира Алина Шатерникова считает "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика ментально похожим на абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика.

Следующим соперником Гвоздика станет чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Адонис Стивенсон, с которым он встретится в Канаде. По мнению Шатерниковой, Гвоздику, как и Усику, все равно, где проводить бой.

"Мастерство и подготовка Гвоздика и ментально, и физически позволяют ему оспаривать титул чемпиона мира. Поэтому, безусловно, я с нетерпением жду этого боя. Очень верю в победу Саши, он может быть следующем украинцем, который станет чемпионом мира.

Мне кажется, что Гвоздик ментально такой же, как Александр Усик. Ему совершенно неважно, где проходит бой. Ему важно, как он готов, как он выполняет технико-тактическую задачу тренера, чтобы победить именно этого соперника. Для Гвоздика нет разницы, где проводить бой", - сказала Шатерникова в интервью радио НВ.

Свой следующий поединок Гвоздик проведет против Адониса Стивенсона в Канаде. Ожидается, что бой состоится 3 ноября.

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Теги: Александр Гвоздик, Алина Шатерникова, Адонис Стивенсон
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Чех  (аноним)  13.08.2018, 00:21
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