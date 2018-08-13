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Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA

Комментариев: 1
Василий Ломаченко имеет право претендовать на бой с чемпионом WBA в любой весовой категории.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA.

Титул суперчемпиона позволит украинцу претендовать на бой с чемпионом по версии WBA в любой весовой категории.

По информации Ring Polska, WBA решила разыграть пояс обычного чемпиона организации между Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, которые вскоре должны начать переговоры.

Напомним, статус суперчемпиона по версии WBО ранее получил Александр Усик.

Ранее сообщалось, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии BWAA.

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Теги: Василий Ломаченко, WBA, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Игорь  (аноним)  13.08.2018, 00:18
Оценка:  0
Игорь
Лома сейчас может побить кого угодно в ближайших весах.
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