Василий Ломаченко имеет право претендовать на бой с чемпионом WBA в любой весовой категории.

Украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA.

Титул суперчемпиона позволит украинцу претендовать на бой с чемпионом по версии WBA в любой весовой категории.

По информации Ring Polska, WBA решила разыграть пояс обычного чемпиона организации между Хорхе Линаресом и Даудом Йорданом, которые вскоре должны начать переговоры.

Напомним, статус суперчемпиона по версии WBО ранее получил Александр Усик.

Ранее сообщалось, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии BWAA.

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